Представлен защищенный смартфон Elephone Soldier

2018-09-16, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - Elephone Soldier; [212]
Elephone расширила модельную линейку своих смартфонов новым защищенным Elephone Soldier. Компания всегда подходила серьезно к разработке дизайна, предлагая продукты отличные от решений конкурентов. Новинка получила 2К-дисплей, 10-ядерный процессор, емкий аккумулятор с емкостью 5000 мАч и NFC с поддержкой бесконтактных платежей. Есть ряд решений, которые оценят любители активного образа жизни. Стоит новинка не дорого.

Elephone Soldier оснащен 5.5-дюймовый экраном с разрешением 2560 на 1440 пикселей. Соотношение сторон 16:9. Увеличенная площадь позволит наслаждаться мультимедийным контентом и использовать всю площадь лицевой стороны. Установлен 10-ядерный процессор MediaTek Helio X25 с тактовой частотой до 2.5 ГГц. Доступны 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти. Предустановлена актуальная операционная система Android Oreo.

Не забыли продумать время автономной работы, под крышкой расположена батарейка с емкостью 5000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка с мощностью до 10 Вт. Модуль основной камеры Sony с разрешением 21 Мп. Видео записывается в разрешении 4К. Есть сканер отпечатка пальца.

Одной из главных особенностей стал защищенный корпус. Он не боится попадания пыли и влаги, соответствую стандарту IP68. Крышка с текстурным рисунком улучшающем сцепление. Есть GPS с точным позиционированием и функцией компаса. Рядом с блоком основной камеры выведена кнопка SOS. Поддерживаются бесконтактные платежи и две SIM. Приобрести его можно в магазине CooliCool до 25 сентября - https://goo.gl/zptSpS

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