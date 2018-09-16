Представлен защищенный смартфон Elephone Soldier

Elephone расширила модельную линейку своих смартфонов новым защищенным Elephone Soldier. Компания всегда подходила серьезно к разработке дизайна, предлагая продукты отличные от решений конкурентов. Новинка получила 2К-дисплей, 10-ядерный процессор, емкий аккумулятор с емкостью 5000 мАч и NFC с поддержкой бесконтактных платежей. Есть ряд решений, которые оценят любители активного образа жизни. Стоит новинка не дорого.

Elephone Soldier оснащен 5.5-дюймовый экраном с разрешением 2560 на 1440 пикселей. Соотношение сторон 16:9. Увеличенная площадь позволит наслаждаться мультимедийным контентом и использовать всю площадь лицевой стороны. Установлен 10-ядерный процессор MediaTek Helio X25 с тактовой частотой до 2.5 ГГц. Доступны 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти. Предустановлена актуальная операционная система Android Oreo.

Не забыли продумать время автономной работы, под крышкой расположена батарейка с емкостью 5000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка с мощностью до 10 Вт. Модуль основной камеры Sony с разрешением 21 Мп. Видео записывается в разрешении 4К. Есть сканер отпечатка пальца.