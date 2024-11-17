Представлен защищенный смартфон Katim X3M на Snapdragon 8 Gen 2 LV

Эмиратский производитель Edge Solutions пополнил ассортимент защищенных смартфонов моделью Katim X3M, которая предназначена для местных чиновников и армии. Новинка характеризуется защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, совместимостью средств связи по военному стандарту MIL-STD-461G, однокристальной системой Qualcomm QCM8550 (IoT-модификация Snapdragon 8 Gen 2 LV), модемом 5G и двух SIM-карт, 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и подэкранным дактилоскопом, тройной тыльной камерой, аккумулятором ёмкостью 4490 мАч, поддержкой беспроводной зарядки Qi, а также толщиной 9,2 мм и массой 198 граммов. Главной особенностью устройства является поддержка различных задних панелей с вспомогательными модулями: дополнительная АКБ, рация, усиленная защита и пр.