Представлен защищенный смартфон Oukitel WP17

Компания Oukitel пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Oukitel WP17, одной из особенностей которой стала ИК-камера ночного видения. Новинку также оснастили 6,76-дюймовым экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем разрешением 64 Мп и 20-Мп ИК-камерой ночного видения с дальностью обзора до 20 метров, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G95, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, слотом для карт памяти microSD, батареей ёмкостью 8300 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, защитой от воды в соответствии со степенью IP69K и прочностью по американскому военному стандарту MIL-STD-G810.