Представлен защищенный смартфон Samsung Galaxy XCover7 Pro

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy XCover7 Pro, главной особенностью которой является защита. Речь идет о прочности корпуса по стандарту MIL-STD-810H и защите от воды и пыли в соответствии со степенью IP68. Новинка также характеризуется 6,6-дюймовым экраном TFT LCD с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus+, легко заменяемым аккумулятором ёмкостью 4350 мАч, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим адаптером Adreno 810, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой с модулями 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), 5G-модемом, двумя динамиками c поддержкой Dolby Atmos, слотом microSD, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4, интерфейсом USB 3.2 Type-C и портом NFC. Смартфон появится в продаже в этом месяце по цене в 610 евро.

Google купила часть HTC…
Сегодня появилась новость о том, что компания Google приобрела часть команды HTC, которая занимается разр…
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона…
Не так давно Xiaomi расширила модельный ряд, представив новое поколение доступной линейки Redmi Note 14, …
Опубликованы примеры фото с Realme GT 7 Ultra…
Компания Realme опубликовала примеры фотографий, сделанных на потенциальный камерофон GT 7 Ultra (названи…
Redmi K90 выйдет раньше ожидаемого …
Известный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что смартфоны серии Redmi K90 выйдут на месяц-полтора р…
iPhone SE 4 принесёт компании Apple 11 миллиардов долларов…
Тим Кук, генеральный директор Apple, недавно намекнул, что iPhone SE 4 будет представлен уже на следующей…
OPPO Reno13 F появился в российской продаже …
Компания OPPO дала старт российским продажам смартфона Reno 13 F, рекомендованная цена которого составила…
Представлен смартфон Vivo Y300i 5G с аккумулятором на 6500 м…
Компания Vivo пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Y300i 5G, которая оценена на дебютном ки…
Amazon закрывает главного конкурента Google Play…
Amazon прекращает поддержку собственного Appstore для Android уже 20 августа этого года — об этом компани…
Топ-5 устройств для продуктивной учебыТоп-5 устройств для продуктивной учебы
Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Обзор кнопочного телефона Xenium X240Обзор кнопочного телефона Xenium X240
Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor