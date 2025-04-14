Представлен защищенный смартфон Samsung Galaxy XCover7 Pro

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy XCover7 Pro, главной особенностью которой является защита. Речь идет о прочности корпуса по стандарту MIL-STD-810H и защите от воды и пыли в соответствии со степенью IP68. Новинка также характеризуется 6,6-дюймовым экраном TFT LCD с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus+, легко заменяемым аккумулятором ёмкостью 4350 мАч, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим адаптером Adreno 810, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой с модулями 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), 5G-модемом, двумя динамиками c поддержкой Dolby Atmos, слотом microSD, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4, интерфейсом USB 3.2 Type-C и портом NFC. Смартфон появится в продаже в этом месяце по цене в 610 евро.