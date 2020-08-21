Представлен защищенный смартфон Ulefone Armor 8

Компания Ulefone пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Ulefone Armor 8, которая будет доступна для первых покупателей по цене в 140 долларов. Новинку оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Helio P60, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, 6,1-дюймовым экраном с каплевидным вырезом для фронтальной камеры разрешением 8 Мп, тройной основной камерой с датчиками изображения разрешением 16 Мп, 5 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5580 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт, поддержкой GPS + ГЛОНАСС + Galileo, а также модулями NFC, Wi-Fi и Bluetooth. Главная же особенность смартфона – это его полная водо- и пыленепроницаемость и защита от ударов и падений.