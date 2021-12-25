Представлен защищенный смартфон Ulefone Armor X10 Компания Ulefone пополнила ассортимент компактных защищенных смартфонов моделью Armor X10, которая оценена всего в 130 долларов. Новинку оснастили размерами 158,2:76,7:14,6 мм, массой 256 г, 5,45-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, разъемом USB-C и 3,5-мм гнездом, защитой в соответствии со стандартом MIL-STD-810G и степенью IP69K, платформой MediaTek Helio A22, 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, тыльной камерой разрешением 13 Мп, селфи-камерой на 5 Мп, батареей ёмкостью 5180 мАч, стереодинамиками, двухдиапазонным Wi-Fi и поддержкой NFC для бесконтактных платежей. Компания Ulefone пополнила ассортимент компактных защищенных смартфонов моделью Armor X10, которая оценена всего в 130 долларов. Новинку оснастили размерами 158,2:76,7:14,6 мм, массой 256 г, 5,45-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, разъемом USB-C и 3,5-мм гнездом, защитой в соответствии со стандартом MIL-STD-810G и степенью IP69K, платформой MediaTek Helio A22, 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, тыльной камерой разрешением 13 Мп, селфи-камерой на 5 Мп, батареей ёмкостью 5180 мАч, стереодинамиками, двухдиапазонным Wi-Fi и поддержкой NFC для бесконтактных платежей. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 12:49 . Продукт - Ulefone Armor X10 Комментарии и отзывы Ulefone Armor X10

Xiaomi 11T Pro проверили на пригодность к ремонту…

Xiaomi 11T Pro — это новейший флагманский смартфон от компании, который предлагает первоклассные функции … Xiaomi 11T Pro — это новейший флагманский смартфон от компании, который предлагает первоклассные функции …

В сеть просочился новый рендер Samsung Galaxy S21 FE…

Ожидается, что новый смартфон Samsung Galaxy S21 FE будет запущен в январе 2022 года, и теперь просочился… Ожидается, что новый смартфон Samsung Galaxy S21 FE будет запущен в январе 2022 года, и теперь просочился…

Realme GT Neo 2T показали на пресс-рендере…

Компания Realme опубликовала первый официальный рендер смартфона Realme GT Neo 2T, официальный релиз кото… Компания Realme опубликовала первый официальный рендер смартфона Realme GT Neo 2T, официальный релиз кото…

Oppo Find N - первый складной телефон компании…

Oppo показала первый складной телефон компании. Изображение устройства показывает его только с боковой ст… Oppo показала первый складной телефон компании. Изображение устройства показывает его только с боковой ст…

OnePlus 9 RT не получит Android 12 на релизе…

С момента запуска OnePlus 6T компания OnePlus сделала традицией выпускать свои смартфоны в варианте T с п… С момента запуска OnePlus 6T компания OnePlus сделала традицией выпускать свои смартфоны в варианте T с п…

Новый смартфон Honor Play5 Vitality Edition…

Компания Honor выпустила новый смартфон Honor Play5 Vitality Edition. Телефон оснащен 6,67-дюймовым ЖК-ди… Компания Honor выпустила новый смартфон Honor Play5 Vitality Edition. Телефон оснащен 6,67-дюймовым ЖК-ди…

OnePlus 10 Pro показали на первых рендерах…

Ожидается, что в ближайшие месяцы OnePlus произведет большой фурор с релизом смартфонов OnePlus 10 и OneP… Ожидается, что в ближайшие месяцы OnePlus произведет большой фурор с релизом смартфонов OnePlus 10 и OneP…