Представлен защищенный смартфон Ulefone Armor X10

Компания Ulefone пополнила ассортимент компактных защищенных смартфонов моделью Armor X10, которая оценена всего в 130 долларов. Новинку оснастили размерами 158,2:76,7:14,6 мм, массой 256 г, 5,45-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, разъемом USB-C и 3,5-мм гнездом, защитой в соответствии со стандартом MIL-STD-810G и степенью IP69K, платформой MediaTek Helio A22, 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, тыльной камерой разрешением 13 Мп, селфи-камерой на 5 Мп, батареей ёмкостью 5180 мАч, стереодинамиками, двухдиапазонным Wi-Fi и поддержкой NFC для бесконтактных платежей.