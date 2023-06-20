Представлен защищенный смартфон Ulefone Power Armor X11

Компания Ulefone пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Power Armor X11, которая оценена в 150 долларов. Новинку оснастили батареей ёмкостью 8150 мАч, корпусом с размерами 158,2:76,7:19,3 мм, массой 330 грамм, 5,45-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1440:720 пикселей, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69K, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, 12-нанометровой 4-ядерной платформой MediaTek Helio A22, выпущенной еще в 2018 году, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, тыльной камерой разрешением 16 Мп и стереодинамики.