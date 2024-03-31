Представлен защищенный телефон AGM M9

Компания AGM, которую мы знаем по неубиваемым смартфонам, выпустила защищенный телефон – AGM M9. Новинку оснастили 2.4-дюймовым экраном с разрешением 320:240 пикселей, обычной кнопочной клавиатурой, фонариком, громким динамиком, батареей ёмкостью 1000 мАч, одноядерной платформой Ziguang Zhanrui T10 (этот же процессор используется в Nokia 105 4G), 48 МБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD вместимостью до 128 ГБ, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69K, прочностью по американскому военному стандарт MIL-STD-810H, корпусом с размерами 141,3:59:16,5 мм, массой 131 грамм, интерфейсом USB-C и 3,5-мм гнездом для наушников. Цена телефона составляет 30 долларов.