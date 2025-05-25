Представлена 240-Гц версия монитор Redmi G24

Компания Xiaomi объявила о выпуске новой версии игрового монитора Redmi G24, которая может похвастаться частотой обновления изображения 240 Гц. Новинка также характеризуется 23,8-дюймовой матрицей типа IPS с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD), временем отклика 1 мс (MPRT), глубиной цвета 8 бит, точностью цветопередачи ΔE < 2, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR400, поддержкой технологий NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync, а также цифровыми интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4. Монитор уже доступен для покупки на дебютном китайском рынке по цене в 700 юаней или около 7800 рублей. Напомним, что старая версия Redmi G24 имеет кадровую частоту 165 Гц.