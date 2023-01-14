Представлена «KFC-версия» Vivo X90

Компании Vivo и KFC представили специальную лимитированную версию смартфона Vivo X90, которая вместо стандартной упаковки получила фирменное ведро из куриных крыльев. Помимо смартфона в комплект поставки вошла переноска для кота, чехол для карты, годовой абонемент в KFC и ремешок для ведра. При этом тираж данной версии составляет всего 100 экземпляров, а заполучить один из них можно лишь в результате розыгрыша в Китае.

Напомним, что Vivo X90 оснащается однокристальной системы MediaTek Dimensity 9200, фирменным чипом V2 для обработки изображений и других задач, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп (сенсор Sony IMX663) и 12 Мп (портретник с фокусным расстоянием 50 мм), 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2800:1260 точек и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой на 32 Мп, ОС Android 13 с оболочкой OriginOS 3, аккумулятором ёмкостью 4810 мАч, поддержкой быстрой 120-Вт зарядки, а также защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP64.