Представлена СВО Deepcool Gammaxx L240

Deepcool представляет новую систему водяного охлаждения для процессоров, Gammaxx L240, которая взяла всё лучшее от предыдущих поколений систем компании. Gammaxx — популярная линейка в модельном ряду Deepcool, многие модели из этой линейки, включая Gammaxx 400 и Gammaxx GT, добились признания пользователей благодаря выгодному сочетанию отличной производительности и цены. В последние годы на рынок выходит всё больше и больше систем водяного охлаждения, но лишь немногие завоевывают доверие пользователей. Deepcool Gammaxx L240 станет первой моделью из линейки, которая разрушит сложившуюся тенденцию и позволит максимальному количеству пользователей наслаждаться всеми преимуществами систем водяного охлаждения.

Новая 12-вольтовая RGB-подсветка для водяного блока и вентиляторов поддерживает три режима работы, включая статичное свечение, пульсирование и цикличную смену цветов. Подсветка поможет придать системе максимально эстетичный и уникальный вид, а также совместима с большинством популярных материнских плат.

Новейшие 120-мм вентиляторы с RGB-подсветкой оборудованы шестью яркими светодиодами и созданы, чтобы придать уникальный вид компьютерам, которые поддерживают 12-вольтовоую подсветку. При этом поддержка ШИМ обеспечивает стабильно тихую работу системы охлаждения. Рекомендуемая розничная цена: Gammaxx L240: 5999 руб. Дата начала продаж: октябрь 2018 года