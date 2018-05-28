Представлена СВО Deepcool Maelstrom 240RGB

Deepcool представляет новую модель в линейке Maelstrom: СЖО Maelstrom 240RGB с синхронизированной системой RGB-подсветки. Maelstrom 240RGB основан на версии без RGB и оснащен новейшей системой RGB-подсветки, которая обеспечивает впечатляющие визуальные эффекты.

Maelstrom 240RGB основан на версии без RGB и оснащен новейшей системой RGB-подсветки, которая обеспечивает впечатляющие визуальные эффекты. Комплект алюминиевых ребер длиной 240 мм оптимизирован для сниженной скорости вращения вентилятора и более низкого уровня шума. Стандартные монтажные отверстия облегчают возможность замены вентилятора на любую другую 120-миллиметровую модель. Рекомендованная розничная цена: 4999 руб.