Представлена беспроводная гарнитура MSI Immerse GH50

MSI представила беспроводную гарнитуру Immerse GH50. Это игровая гарнитура с легкой складной конструкцией и вращающимися амбушюрами. Двойные 40-мм неодимовые динамики обеспечивают виртуальный объемный звук 7.1. Новинка оснащена съемным всенаправленным микрофоном, который обеспечивает точную речь и удобство при транспортировке. Беспроводной USB-ключ 2,4 ГГц гарантирует передачу сигнала на расстояние до 20 метров, а гарнитуру также можно использовать в проводном режиме через разъем 3,5 мм.

MSI Immerse GH50 оснащена RGB-подсветкой и встроенными элементами управления громкостью, микрофоном. Беспроводное время автономной работы гарнитуры достигает 17 часов. Модель появится в продаже во втором квартале 2022 года по цене 89,99 долларов.