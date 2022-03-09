Представлена беспроводная гарнитура Thermaltake ARGENT H5 RGB

Компания Thermaltake объявляет о выпуске беспроводной гарнитуры семейства TT Gaming - ARGENT H5 RGB.

Игровая гарнитура может быть подключена через беспроводную сеть 2,4 ГГц или кабель 3,5 мм. Новинка обеспечивает до 10 часов автономной работы с RGB-подсветкой и до 19 часов без RGB-подсветки, а также обеспечивает радиус действия до 10 метров, что делает его универсальным для игр на ПК и консолях.

Thermaltake ARGENT H5 RGB поддерживает технологию DTS Headphone: X v2.0 для достижения объемного звука и полного погружения в игру.

Гарнитура оснащена 40-мм драйверами Hi-Res, которые сводят к минимуму искажения при воспроизведении чистого и точного звука как на низких, так и на высоких частотах в диапазоне от 20 Гц до 40 кГц.

Стоимость игровой гарнитуры производитель не раскрывает.