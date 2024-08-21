Представлена беспроводная игровая гарнитура ASUS ROG Pelta

Компания ASUS пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью ROG Pelta, которая может похвастаться технологией ROG SpeedNova 2.4 ГГц со сверхнизкой задержкой. Новинка также характеризуется проводным USB-соединением или беспроводным через Bluetooth, 50-мм динамиками с титановым покрытием, частотным диапазоном от 20 Гц до 20 кГц, 10-мм сверхширокополосным микрофоном, эластичным тканевым оголовьем с тремя уровнями регулировки, временем автономной работы до 60 часов при подключении через 2,4 ГГц, поддержкой быстрой зарядки (15 минут зарядки хватит на три часа работы) и массой 309 граммов. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.