Представлена экшн-камера GoPro Lit HERO

Компания GoPro пополнила ассортимент недорогих экшн-камер моделью Lit HERO, которая появится в продаже 21 октября по цене в 270 евро. Новинка характеризуется корпусом с габаритами 5,7:4,8:2,95 см, встроенным складным люверсам для удобного крепления к чему либо, сменной крышкой объектива, водонепроницаемостью на глубине до 5 метров, четырьмя фронтальными светодиодами, записью видео в разрешении 4K с соотношением сторон 4:3 и 30 к/с, в 4K, 16:9 и 60 к/с с битрейтом до 60 Мбит/с, 12-Мп датчиком изображения оптического размера 1/2,8 дюйма, оптикой с диафрагмой f/2,8 и эквивалентным фокусным расстоянием 15 мм, слотом для карты памяти microSD, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 5 и интерфейсом USB-C.