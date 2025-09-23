Представлена экшн-камера GoPro Lit HERO

Компания GoPro пополнила ассортимент недорогих экшн-камер моделью Lit HERO, которая появится в продаже 21 октября по цене в 270 евро. Новинка характеризуется корпусом с габаритами 5,7:4,8:2,95 см, встроенным складным люверсам для удобного крепления к чему либо, сменной крышкой объектива, водонепроницаемостью на глубине до 5 метров, четырьмя фронтальными светодиодами, записью видео в разрешении 4K с соотношением сторон 4:3 и 30 к/с, в 4K, 16:9 и 60 к/с с битрейтом до 60 Мбит/с, 12-Мп датчиком изображения оптического размера 1/2,8 дюйма, оптикой с диафрагмой f/2,8 и эквивалентным фокусным расстоянием 15 мм, слотом для карты памяти microSD, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 5 и интерфейсом USB-C.

Apple лишилась специалистов по разработке ИИ…
За последние месяцы из команды Apple, занимающейся разработкой базовых моделей искусственного интеллекта,…
Процессоры MediaTek теперь гораздо лучше эмулируют игры с ПК…
Одной из причин популярности Android остаётся его гибкость и универсальность, сравнимая с ПК. В том числе…
RedMagic 10S Pro+ возглавил рейтинг производительности AnTuT…
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых производительных смартфонов под управлением оп…
Складной iPhone будут продавать за 2500 долларов…
Вчера Мин-Чи Куо сообщил, что массовое производство складного iPhone начнётся во второй половине 2026 год…
iPhone 17 Pro получит новый прочный дисплей…
В линейке Galaxy S25 компания Samsung применила новое антибликовое покрытие для дисплеев — и работает оно…
Характеристики Samsung Galaxy Z Fold 7 окончательно слили в …
До официальной презентации новых устройств Samsung остаётся всего два дня, и в сети продолжают появляться…
Samsung Galaxy S26 Ultra получит быструю зарядку на 60 Вт…
Судя по информации инсайдеров, для Galaxy S26 Ultra обновление аккумулятора не предусмотрено, и это снова…
Google Pixel 10 показали в четырёх расцветках…
Профильный ресурс Android Headlines опубликовал качественные изображения флагманского смартфона Google Pi…
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30CНедорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor