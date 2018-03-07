Представлена гарнитура HyperX Cloud Revolver Gunmetal

Kingston Technology C представила новую геймерскую гарнитуру в линейке HyperX Cloud Revolver, HyperX Cloud Revolver Gunmetal. Новинка сохранила все преимущества устройств линейки, включая отмеченный премиями высококачественный звук, комфорт и надёжность. Помимо этого, Cloud Revolver Gunmetal поддерживает звуковые профили, разработанные специально для устройств Cloud Revolver, – они помогают создать широкую звуковую сцену в шутерах от первого лица и играх, в которых действие происходит на открытых пространствах, а при прослушивании музыки переносят пользователя в виртуальный концертный зал.

В HyperX Cloud Revolver Gunmetal установлены 50-миллиметровые динамики, которые направляют звук прямо в ухо игрока и помогают быстрее определить источник звука. Кроме того, они обеспечивают качественный и чистый звук с усиленными низкими частотами. Съёмный микрофон гарнитуры поддерживает шумоподавление и имеет сертификаты TeamSpeakTM и Discord. Фирменная пена HyperX с памятью формы и высококачественный кожзаменитель на оголовье и амбушюрах позволяют часами играть в любимые шутеры с максимальным комфортом.