Представлена гарнитура Razer BlackShark V2 Pro - Six Siege Special Edition

Суперкардиоидный съемный микрофон Razer HyperClear в гарнитуре сертифицирован Discord. Мягкие дышащие амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти обеспечивают длительный комфорт геймеру. Razer BlackShark V2 Pro - Six Siege Special Edition обеспечивает до 24 часов автономной работы.

Если вы следите за рынком высоких технологий, то знаете, что сейчас в продаже просто нет видеокарт по аде...