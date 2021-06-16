Представлена гарнитура Razer BlackShark V2 Pro - Six Siege Special Edition

Six Siege Special Edition имеет такие же характеристики, что и оригинальная версия Razer BlackShark V2 Pro. Гарнитура обеспечивает 100% погружение в игру благодаря 50 мм драйверам Razer TriForce Titanium. Новинка оснащена функцией THX Spatial Audio, объемный звуком 7.1.
Суперкардиоидный съемный микрофон Razer HyperClear в гарнитуре сертифицирован Discord. Мягкие дышащие амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти обеспечивают длительный комфорт геймеру. Razer BlackShark V2 Pro - Six Siege Special Edition обеспечивает до 24 часов автономной работы.
Игровая беспроводная гарнитура Razer BlackShark V2 Pro - Six Siege Special Edition доступна по цене 199 долларов.