Представлена глобальная версия Poco M4 5G

Компания Xiaomi представила международную версию смартфона Poco M4 5G, которая сильно отличается от выпущенной ранее в Индии модели с таким же названием.

Новинка характеризуется восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 700, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти, 6,58-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 5 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 18-Вт быстрой зарядки, габаритами 163,99:76,09:8,9 мм, массой 200 г, модулем NFC, поддержкой сотовой связи пятого поколения, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, интерфейсом USB Type-C, боковым дактилоскопом, 3,5-мм гнездом для наушников, слотом для карты памяти MicroSD и предустановленной операционной системой Android 12 с оболочкой MIUI 13 для Poco.

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