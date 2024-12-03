Представлена глобальная версия Red Magic 10 Pro

Компания ZTE представила глобальные версии смартфонов Red Magic 10 Pro и Red Magic 10 Pro+, которые были выпущены в Китае в прошлом месяце. Новинки появятся в продаже 18 декабря по цене от 650 долларов за базовую версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.

RedMagic 10 Pro получил топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 6,85-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 2000 нит и частотой ШИМ-регулирования 2592 Гц, фирменный игровой чип Red Core R3, до 24 ГБ «оперативки» LPDDR5X ULTRA, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0 PRO до 1 ТБ, систему охлаждения с центробежным вентилятором (23000 оборотов в минуту), тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор OmniVision OV50E40 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), кремний-углеродную батарею ёмкостью 6500 мАч, поддержку 80-Вт проводной быстрой зарядки, модем 5G, а также адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. RedMagic 10 Pro отличается аккумулятором на 7050 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.