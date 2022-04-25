Представлена глобальная версия Redmi 10A

Компания Xiaomi представила глобальную версию бюджетного смартфона Redmi 10A, который был выпущен в Китае в прошлом месяце. Итак, базовый вариант с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти будет стоить 110 долларов, с 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти – 130 долларов, а с 4/128 ГБ – 150 долларов.

Напомним, что новинку оснастили аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G25, поддержкой 10-Вт проводной зарядки, 6,53-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+, селфи-камерой разрешением 5 Мп, одинарной тыльной камерой на основе 13-Мп сенсора, слотом для карты памяти microSD, поддержкой Bluetooth 5.0, дактилоскопом на задней панели, 3,5-мм гнездом для наушников, предустановленной ОС Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.5, разъемом Micro USB, корпусом толщиной 9 мм и массой 194 грамма.
Глобальный Nubia Red Magic 7 Pro готов к выходу…
Глобальный Nubia Red Magic 7 Pro готов к выходуКомпания Nubia объявила о том, что презентация глобальной версии геймерского смартфона Red Magic 7 Pro со…
Motorola Edge 20 Pro получает обновление Android 12 в Бразил…
Motorola Edge 20 Pro получает обновление Android 12 в БразилСмартфон Motorola Edge 20 Pro получает стабильное обновление до Android 12 в Бразилии. Однако вполне веро…
Первое обновление для Samsung Galaxy A53 улучшает камеру…
Первое обновление для Samsung Galaxy A53 улучшает камеруSamsung выпустила смартфон Galaxy A53 в марте, и теперь он получает первое ежемесячное обновление. В допо…
Игровой смартфон Nubia Z40 Pro …
Игровой смартфон Nubia Z40 Pro Nubia Z40 Pro появится в следующем месяце и компания уже во всю пестрит заметными обновлениями производит…
Представлен Oppo K10 с SoC Dimensity 8000 Max…
Представлен Oppo K10 с SoC Dimensity 8000 MaxСмартфон Oppo K10 дебютирует с SoC Dimensity 8000 Max. Особых отличий между обычным Dimensity 8000 и Max-…
Смартфон Vivo Y33s оценен в 18 тысяч рублей…
Смартфон Vivo Y33s оценен в 18 тысяч рублейКомпания Vivo дала старт российским продажам смартфона Vivo Y33s, который стоит 18 тысяч рублей за вариан…
iPhone 14 Pro будет поставляться с более быстрым разъемом US…
iPhone 14 Pro будет поставляться с более быстрым разъемом USApple не хочет менять порт Lightning на разъем USB-C. При этом компания перешла на современный разъем USB…
Samsung Galaxy M53 5G готов к старту продаж…
Samsung Galaxy M53 5G готов к старту продажКомпания Samsung объявила о том, что представленный еще две недели назад смартфон Galaxy M53 5G станет до…
Обзор HUAWEI Nova 8i 6/128 ГБ. Среднебюджетник с действительно безрамочным дисплеемОбзор HUAWEI Nova 8i 6/128 ГБ. Среднебюджетник с действительно безрамочным дисплеем
Обзор realme GT 5G 8/128GB. Новый «Топ за свои деньги»Обзор realme GT 5G 8/128GB. Новый «Топ за свои деньги»
Обзор Huawei P50 Pro. Лучший камерофон?Обзор Huawei P50 Pro. Лучший камерофон?
Обзор Poco M4 Pro 5G 6/128 ГБ. Экран с 90 Гц и бесконтактные платежиОбзор Poco M4 Pro 5G 6/128 ГБ. Экран с 90 Гц и бесконтактные платежи
Обзор TECNO Camon 17P 6/128GB. Высокое качество съемки с Al и большой дисплейОбзор TECNO Camon 17P 6/128GB. Высокое качество съемки с Al и большой дисплей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor