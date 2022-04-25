Представлена глобальная версия Redmi 10A

Компания Xiaomi представила глобальную версию бюджетного смартфона Redmi 10A, который был выпущен в Китае в прошлом месяце. Итак, базовый вариант с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти будет стоить 110 долларов, с 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти – 130 долларов, а с 4/128 ГБ – 150 долларов.

Напомним, что новинку оснастили аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G25, поддержкой 10-Вт проводной зарядки, 6,53-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+, селфи-камерой разрешением 5 Мп, одинарной тыльной камерой на основе 13-Мп сенсора, слотом для карты памяти microSD, поддержкой Bluetooth 5.0, дактилоскопом на задней панели, 3,5-мм гнездом для наушников, предустановленной ОС Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.5, разъемом Micro USB, корпусом толщиной 9 мм и массой 194 грамма.