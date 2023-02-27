Представлена глобальная версия Xiaomi 13

Компания Xiaomi представила международную версию смартфона Xiaomi 13, который вышел в Китае в конце прошлого года. К сожалению, опасения по поводу высокой цены полностью подтвердились. За Xiaomi 13 в единственной версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти попросят 1000 евро. Для сравнения, OnePlus 11 c 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти оценен в Старом Свете в 875 евро.

Напомним, что Xiaomi 13 оснащается тройной камерой Leica с модулями разрешением 54 Мп (сенсор Sony IMX800 оптического формата 1/1,49 дюйма и стабилизацией Hyper OIS), 10 Мп (75-мм оптика ) и 12 Мп (сверхширик с 15-мм объективом), 6,36-дюймовым плоским дисплеем Samsung OLED E6 с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью от 1200 до 1900 кд/кв.м, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ОЗУ LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 67-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 10-Вт обратной беспроводной зарядок, а также защитой от пыли и воды (степень IP68).
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