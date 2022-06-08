Представлена глобальная версия ZTE Axon 40 Ultra

Компания ZTE представила глобальную версию флагманского смартфона Axon 40 Ultra, который появился в китайской продаже еще в прошлом месяце. Итак, международные продажи стартуют 21 июня по цене в 800 долларов или 830 евро за вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, а также 900 долларов или 950 евро за 12/256 ГБ. Сейчас в рамках предзаказа действует скидка в 50 долларов или евро.

Напомним, что новинка оснащается топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 6,8-дюймовыv AMOLED-экраном с разрешением 2480:1116 пикселей, кадровой частотой до 120 Гц, яркостью 1500 кд/м², 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 16-Мп подэкранной камерой, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (датчик Sony IM787 и оптическая стабилизация) 64 Мп (сверхширик с автофокусом) и 64 Мп (перископный с оптической стабилизацией), 8, 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 256, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт, а также поддержкой 5G, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.