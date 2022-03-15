Представлена глобальная версия флагмана Xiaomi 12

Компания Xiaomi представила глобальную версию флагманского смартфона Xiaomi 12, который стал бестселлером на домашнем китайском рынке. Вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти будет стоить 750 долларов или 800 евро в зависимости от страны. Позже станут известны цены на версии с 8/256 ГБ и с 12/256 ГБ памяти.

Напомним, что смартфон оснастили топовой платформой Snapdragon 8 Gen 1, 6,28-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей и адаптивной частотой обновления 120 Гц, врезанной селфи-камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик IMX766 размером 1/1,56 дюйма и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки на 67 Вт, беспроводной на 50 Вт и обратной беспроводной на 10 Вт, стереодинамиками Harman Kardon c поддержкой Dolby Atmos, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также модемом 5G.