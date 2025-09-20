Представлена глобальная версия наушников HUAWEI FreeBuds 7i

Компания HUAWEI объявила о выпуске на международный рынок беспроводных наушников FreeBuds 7i, которые оценены в 100 евро. В Китае за новинку просили эквивалент 70 долларов. Напомним, что наушники имеют в своем оснащении 11-миллиметровый динамик с четырьмя магнитами, обновлённую систему интеллектуального динамического шумоподавления Intelligent Dynamic Noise Cancellation 4.0 с эффективностью до 28 дБ, три микрофона, отдельный микрофон костной проводимости, алгоритмы снижения шума во время телефонных звонков до 90 дБ, четыре комплекта амбушюр, автономность до 8 часов или 35 часов с учетом зарядного кейса и с выключенном шумоподавлением, поддержку Bluetooth 5.4 с возможностью сопряжения с несколькими устройствами, датчик приближения и защиту от влаги и пыли по стандарту IP54.