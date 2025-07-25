Представлена глобальная версия наушников Realme Buds T200

Компания Realme представила на индийском рынке беспроводные наушники Buds T200, которые уже были выпущены ранее в Китае. Новинку оценили в эквивалент 23 долларов. Напомним, что в оснащение наушников входят динамические драйвера с сертификацией по стандарту Hi-Res Gold Label, активная система шумоподавления (ANC) с эффективностью 32 дБ, два микрофона для шумоподавления во время телефонных звонков, время автономной работы до 10 часов или до 50 часов с учётом зарядного кейса, поддержку быстрой зарядки (10 минут восполнения заряда хватит на 5 часов воспроизведения музыки), защиту от пыли и влаги и пыли согласно степени IP55, задержку 45 мс, модуль Bluetooth 5.4, приложение realme Link, а также три расцветки корпуса.

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