Представлена игровая гарнитура Alienware Pro

Бренд Alienware представил беспроводную геймерскую гарнитуру Alienware Pro, которая станет доступна для покупки в следующем месяце по цене в 230 долларов. Новинка характеризуется 50-мм драйверами с графеновым покрытием, системой активного шумоподавления (ANC), режимом прозрачности, пассивной системой шумоподавлении, съёмным микрофоном, адаптером беспроводной Bluetooth 5.3, поддержкой беспроводной связи 2,4 ГГц, возможностью подключения к устройством через интерфейс USB-C, амбушюрами с эффектом памяти, массой гарнитуры 315 граммов, автономностью до 75 часов при подключении через Bluetooth с выключенным шумоподавлением и до 35 часов через 2,4 ГГц с активированным ANC.

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