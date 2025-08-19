Представлена игровая гарнитура Beyerdynamic MMX 150 Wireless

Немецкий производитель Beyerdynamic пополнил ассортимент игровых гарнитур моделями MMX 150 Wireless и MMX 230 Wireless, которые оценены в 180 и 250 евро соответственно. Базовая модель характеризуется 40-миллимитревым динамическим драйвером, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, поддержкой кодеков LC3, временем работы от одного заряда до 50 часов, задержкой 30 мс при подключении через комплектный адаптер, отсоединяемым микрофоном META VOICE с диапазоном 20–20 000 Гц, поддержкой самопрослушивания, массой 336 граммов и сменными велюровыми амбушюрами. MMX 230 Wireless отличается системой система активного шумоподавления (ANC), поддержкой Bluetooth 6.0, автономностью 60 часов, микрофоном с шумоподавлением (ENC) и массой 320 граммов.