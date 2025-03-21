Представлена игровая гарнитура CHERRY XTRFY H3 Wireless

Компания CHERRY, известная периферией для геймеров, представила свою первую беспроводную игровую гарнитуру XTRFY H3 Wireless. Новинка получила 53-мм динамические драйвера с диапазоном частот от 20 до 20000 Гц, режимы эквалайзера, оптимизацию звука для киберспорта, адаптер беспроводной связи Bluetooth 5.1, возможность подключения через связь 2,4 ГГц, совместимость с ПК, Mac, PS4, PS5, Nintendo Switch и мобильными устройствами, съёмный всенаправленный микрофон, кнопки управления, корпус с алюминиевой конструкцией массой 325 грамм, батарею ёмкостью 2000 мАч и автономность до 200 часов. Гарнитура уже доступна для покупки по цене в 130 евро.

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