Представлена игровая гарнитура CORSAIR VIRTUOSO MAX

Компания CORSAIR пополнила ассортимент беспроводных гарнитур моделью VIRTUOSO MAX, которая уже доступна для покупки в Европе по цене в 330 евро. Новинка характеризуется 50-мм графеновыми динамиками, поддержкой Dolby Atmos с пространственным звучанием, активной системой шумоподавления, режимом прозрачности, технологией Sonarworks SoundID для создания персонального звукового профиля, адаптером беспроводной связи Bluetooth, возможностью подключиться к устройству через связь 2,4 ГГц, микрофоном вещательного класса, металлическим корпусом, RGB-подсветкой, амбушюрами из пены с эффектом памяти и автономностью до 60 часов с выключенным шумоподавлением.