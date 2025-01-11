Представлена игровая гарнитура Cooler Master CH351

Компания Cooler Master представила беспроводную игровую гарнитуру Cooler Master CH351, в основу которой легли 50-миллиметровые динамики. Новинка также характеризуется поддержкой объёмного 3D-звука, адаптером беспроводной связи Bluetooth, возможностью подключения через 2,4 ГГц и через провод, что однонаправленным микрофоном, Y-образной конструкцией, мягкими амбушюрами, предназначенными для долгих игровых сессий, автономностью до 30 часов, радиусом действия в режиме 2,4 ГГц до 20 метров, а также черной и розово-зеленой расцветками Classic Black и Macaron. Цена и дата начала продаж наушников будут объявлены позже.

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