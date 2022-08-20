Представлена игровая гарнитура EKSA E900 x Lords

Бренд EKSA выпустил игровую гарнитуру E900 x Lords. Новинка разработана совместно с разработчиками игры "Lords Mobile".

EKSA E900 x Lords выполнена в дизайне мобильной игры. Модель оснащена 50-мм драйверами и функциями с улучшением звука, специально разработанных для игр. E900 x Lords получила фиолетовый дизайн. Амбушюры изготовлены из мягкого пеноматериала с эффектом памяти. Игровая гарнитура обеспечивает комфорт при длительном использовании.

EKSA E900 оснащен съемным и гибким высокочувствительным микрофоном с однонаправленным шумоподавлением для чистой речи. Новинка совместима с ПК, Xbox One, PS4, Nintendo Switch и любыми устройствами с разъемом 3,5 мм.

Гарнитура EKSA E900 X Lords доступна по цене 35,99 долларов.