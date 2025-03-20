Представлена игровая гарнитура HyperX Cloud III S

Бренд HyperX пополнил ассортимент игровых гарнитур моделью HyperX Cloud III S, которая основана на 53-мм динамических излучателях. Новинка также характеризуется съемными микрофоном, всенаправленными микрофонами MEMS, съемными магнитными накладками на амбушюры, которые созданы из пены с эффектом памяти и кожзаменителя, массой 340 граммов, возможностью соединения через адаптер Bluetooth 5.3 или беспроводную связь 2,4 ГГц, автономностью до 200 часов или до 120 часов соответственно, а также временем на полную зарядку 5 часов. Гарнитура появится в продаже в мае этого года, но цена пока не раскрывается.