Представлена игровая гарнитура HyperX Cloud Mix 2

Компания HyperX пополнила ассортимент беспроводных игровых гарнитур моделью Cloud Mix 2, которая появится в продаже до конца месяца по цене в 200 долларов. Новинка характеризуется 40-мм динамиками с поддержкой частотного диапазона от 20 до 20000 Гц, возможностью подключения через Bluetooth или адаптер 2,4 ГГц, который может похвастаться сверхнизкой задержкой, системой гибридного активного шумоподавления (ANC), режимом Ambient Mode, чтобы слышать звуки окружающего мира, микрофонами с шумоподавлением на основе ИИ, временем автономной работы до 72 часов с 2,4 ГГц или до 110 часов через Bluetooth с отключенным шумоподавлением, а также до 70 часов с включенным ANC. Масса наушников равна 270 граммам.