Представлена игровая гарнитура JBL Quantum 950

Компания JBL пополнила ассортимент игровых гарнитур моделями Quantum 950, 650 и 250. Старшая модель характеризуется 50-мм динамиками с углеродным покрытием, технологией 3D Head Tracking для объёмного пространственного звука, подключением через частоту 2.4 ГГц с минимальной задержкой, Bluetooth 5.3 или провод, комплектной беспроводной базовой станцией с управлением RGB-подсветкой, адаптивной системой шумоподавления с режимом Ambient Aware, 6-мм выдвижным микрофоном, автономностью до 25 часов, двумя комплектными батареями, возможностью замены микрофона, амбушюров, кабеля, подвеса и крышки чашки.

JBL Quantum 650 получили 50-ми динамики с углеродным покрытием, поддержку пространственного звука, 6-мм выдвижной микрофон и время автономной работы до 45 часов. Младшую модель JBL Quantum 250 можно подключить только через провод, но 50-мм динамики с углеродным покрытием, поддержка пространственного звука и 6-мм выдвижной микрофон здесь сохранены. Наушники оценены в 350, 150 и 60 евро соответственно.

