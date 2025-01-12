Представлена игровая гарнитура Lenovo Legion H410

Компания Lenovo пополнила ассортимент игровых гарнитур с закрытой конструкцией моделью Legion H410, которая появится в продаже в апреле этого года по ориентировочной цене в 100 долларов. Новинка характеризуется 40-миллиметровыми динамиками, выдающими глубокие басы и выраженные высокие частоты, легкостью и эргономичностью для долгих игровых сессий, откидным микрофоном для легкого включения и выключения звука, возможностью подключения к устройствам через беспроводную связь 2,4 ГГц, Bluetooth 5.2 или через интерфейс USB-A для минимальной задержки.

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