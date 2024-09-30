Представлена игровая гарнитура Razer Kraken V4 Pro

Корпорация Razer пополнила ассортимент игровых наушников моделью Kraken V4 Pro, которая уже доступна для покупки по цене в 400 долларов. Новинка характеризуется 40-миллиметровыми динамическими излучателями TriForce Bio-Cellulose, амбушюрами с эффектом памяти, подсветкой Chroma RGB, кардиоидным микрофоном Razer HyperClear, поддержкой активного шумоподавления (ANC), технологией объемного звука THX Spatial Audio, возможностью подключения через Bluetooth или Wi-Fi (2,4 ГГц), через 3,5-мм и USB-разъемы, комплектным пультом управления OLED Control Hub и системой тактильной обратной связи Sensa HD Haptics.