Представлена индийская версия Redmi Note 14 5G

Компания Xiaomi представила индийскую версию смартфона Redmi Note 14 5G, которая появится в продаже 15 декабря. Новинка оценена на местном рынке в 225, 235 и 260 долларов за конфигурации с 6/128 ГБ, 8/256 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

Смартфон оснащается 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7025-Ultra, 6,67-дюймовым дисплеем OLED с частотой обновления изображения 120 Гц, разрешением 2400:1080 точек, яркостью до 2100 нит, ШИМ-затемнением 1920 Гц и стеклом Corning Gorilla Glass 5, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYT-600 и оптическая стабилизация) и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, аккумуляторной батареей на 5110 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой зарядки, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP64, а также операционной системой Android 14 с фирменным графическим интерфейсом Hyper OS «из коробки».