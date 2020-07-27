Представлена компактная плата ASUS Pro H410T

Компания ASUS пополгила ассортимент компактных материнских плат моделью Pro H410T, которая ориентирована на работу в системах бизнес-класса, работающих в круглосуточном режиме. Новинка характеризуется форматом Thin Mini ITX с габаритами 170:170 мм, питанием через разъём DC-In от внешнего сетевого блока (плюс к общем компактности системы), набором логики Intel H410, поддержкой чипов Core 10-го поколения в исполнении LGA 1200 с максимально допустимым значением рассеиваемой тепловой энергии до 65 Вт, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-2933/2800/2666/2400/2133 в двух модулях SO-DIMM, коннектором M.2 для твердотельного модуля 2260/2280, двух накопителей с интерфейсом SATA 3.0, кодеком Realtek ALC887 формата 7.1, гигабитным сетевым контроллером Realtek RTL8111H и комбинированным адаптером Wi-Fi/Bluetooth в виде карты М.2.