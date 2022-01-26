Представлена международная версия Redmi Note 11 Pro 5G

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов международной версией смартфона Redmi Note 11 Pro 5G, которая оценена в 330 и 380 долларов за версии с 6/64 и 8/128 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно. Старт продаж новинки запланирован на февраль.

Смартфон также оснастили однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695 с графикой Adreno 619 и модемом Snapdragon X51 5G для сотовых сетей пятого поколения, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1200 кд/м2 и защитным стеклом Gorilla Glass 5, фронтальной камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп (сенсор ISOCELL HM2), 8 Мп (сверхширик с углом обзора 115 градусов) и 2 Мп (макро), батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт, поддержкой NFC, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, а также интерфейсом USB Type-C.