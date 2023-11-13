Представлена новая версия Huawei Mate 60 Pro c квантовой защитой

Компания Huawei представила смартфон Mate60 Pro Quantum Security, который получил «тройную защиту». Она состоит из чипа безопасности китайского производства, секретных алгоритмов шифрования и SIM-карты с «квантовой» защитой. Новинка была создана совместно с местным оператором China Telecom. Ранее стало известно, что в Китае наблюдается сильный дефицит Mate 60 Pro.

Напомним, что смартфон характеризуется 6,82-дюймовым OLED-LTPO-экраном с разрешением Full HD+, адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц и ШИМ 1440 Гц, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 48 Мп (телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом), батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 88-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 20-Вт обратной беспроводной зарядок соответственно, слотом для карт памяти NM, разъемом USB 3.1 Gen 1, поддержкой Wi-Fi 5/Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и звонков по спутниковой связи, а также предустановленной ОС HarmonyOS 4.0.