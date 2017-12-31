Представлена панорамная камера для смартфонов Xiaomi MADV Mini

Компания Xiaomi пополнила ассортимент аксессуаров для смартфонов и фаблетов камерой MADV Mini, которая предназначена для панорамной съёмки. Новинку оснастили двумя 13-Мп модулями на противоположных сторонах с угол поля зрения в 210 градусов каждый и максимальной диафрагмой – f/1,8. Также отмечается система электронной стабилизации изображения. Камера позволяет делать панорамные фото в разрешении 5276:2688 пикселей (формат 5K) и записывать видео в разрешении Full HD и скоростью 30 кадров в секунду. К смартфону камера подключается через коннектор USB Type-C. Ориентировочная цена Xiaomi MADV Mini составляет 60 долларов.