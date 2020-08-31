Представлена платформа Qualcomm Snapdragon 732G

Как и ожидалось, сегодня была представлена однокристальная система Qualcomm Snapdragon 732G, на которой будет основан смартфон Poco X3. Новый чипсет отличается от Snapdragon 730G движком AI четвертого поколения, повышенной c 2,2 до 2,3 ГГц частотой процессора Kryo 470 и немного улучшенным рендерингом в графике Adreno 618. К сожалению, модем 5G новинка не получила.

Что до смартфона Poco X3, то ему прочат многомодульную камеру с главным датчиком разрешением 64 Мп, врезанную в дисплей фронтальную камеру, сканер отпечатков пальцев на боковой грани, модуль NFC для бесконтактных платежей, аккумулятор емкостью 5160 мАч, поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 33 Вт и дисплей с частотой обновления 120 Гц.