Представлена рация Xiaomi Walkie-Talkie 3 с дальностью связи до 5000 км

Компания Xiaomi выпустила рацию третьего поколения под названием Xiaomi Walkie-Talkie 3. Продукт сохраняет доступную функцию гаджета, которой славится Xiaomi.

Полная поддержка 4G Netcom распространяется на трех основных операторов в Китае. Эта функция позволяет устанавливать связь на расстоянии до 5000 км по всей стране, преодолевая традиционный лимит дальности вызовов по интеркому. С точки зрения удобства, такие функции, как самостоятельное формирование группы, быстрое формирование команды и приватный интерком, могут быть реализованы без тяжелых настроек. В то же время рация поддерживает обновление OTA, которое, как ожидается, откроет больше функций в будущем.

Она оснащена высокопроизводительной аудиосистемой, состоящей из 40-миллиметрового динамика большого размера и профессионального чипа обработки звука, обеспечивающего увеличение громкости на 30% по сравнению с предыдущими моделями. Он также имеет алгоритм шумоподавления окружающей среды, который снижает уровень искажений на 10,9%. Mi Walkie-Talkie 3 имеет встроенный аккумулятор емкостью 3000 мАч, который может работать до 100 часов в режиме ожидания, а также может использоваться до 60 часов. Заряжается через интерфейс Type-C. Рация оснащена 2-дюймовым цветным экраном, поддерживает защиту IP54 и оснащена встроенной задней клипсой. Также она может подключаться к гарнитурам по Bluetooth.