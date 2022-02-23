Представлена серия беспроводных наушников Yamaha

Yamaha объявила о выпуске шести новых беспроводных наушников в Индии. Ассортимент включает в себя беспроводные наушники премиум-класса и беспроводные наушники с шейным ободом. В новых моделях реализована функция Listening Care, которая регулирует частоты, позволяя пользователям слышать весь диапазон звука при низкой громкости, что защищает здоровье слуха. Новая линейка беспроводных наушников состоит из полноразмерных наушников Yamaha YH-L700A, YH-E700A и YH-E500A, а также беспроводных наушников Yamaha EP-E70A, EP-E50A и EP-E30A с шейным ободом.

По словам Yamaha, беспроводные наушники высшего класса Yamaha также оснащены функцией Listening Optimizer, которая вносит коррективы в музыку в режиме реального времени. Между тем, беспроводные наушники Yamaha YH-L700A оснащены поддержкой отслеживания головы, активным шумоподавлением (ANC), а также режимом окружающего звука, позволяющим слышать окружающие звуки при необходимости. По сообщению компании, все шесть моделей беспроводных наушников от Yamaha можно приобрести на Amazon и в музыкальном магазине Yamaha.
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