Представлена серия наушников Plantronics BackBeat GO 600

Plantronics представила серию BackBeat GO 600: накладные полноразмерные беспроводные наушники с микрофоном с целым рядом возможностей для пользователей, которые ценят отличный звук по приемлемой цене. Наушники серии BackBeat GO 600 оборудованы двумя эквалайзерами с возможностью выбора из режимов «усиление низких частот» или «сбалансированный», чтобы обеспечить любителям музыки именно то звучание, которое они предпочитают. «Сбалансированный» режим — это воплощение фирменного звука Plantronics, он точно воспроизводит музыку всех жанров.

Пользователи могут переключаться между режимами одним нажатием кнопки — это опция, которая нечасто встречается в наушниках данной ценовой категории. BackBeat GO 600 обладает изящной и легкой конструкцией с полноразмерными накладными чашами наушников с амбушюрами из материала с эффектом памяти, что обеспечивает идеальный баланс комфорта и звукоизоляции, и, в результате, богатый насыщенный звук с минимальными искажениями.

аккумулятор, который обеспечивает до 18 часов работы в беспроводном режиме от одного заряда;

проводной и беспроводной режимы прослушивания;

поворотные чашки наушников позволяют легко хранить и транспортировать гарнитуру, а также комфортно носить на шее после прослушивания музыки;

чехол для хранения, USB-кабель для зарядки и кабель для проводного соединения в случае необходимости;

элементы управления на чашах наушников, позволяющие легко начинать и приостанавливать воспроизведение, перематывать треки, регулировать громкость и отвечать на звонки;

широкополосный микрофон, обеспечивающий отличное качество передачи звука во время вызовов, а также возможность пользоваться Siri, Google Now и Cortana при помощи голосовых команд.

Дополнительные преимущества серии BackBeat GO 600:

Гарнитуры серии BackBeat GO 600 доступны в четырех цветовых решениях — хаки, синий, серый и черный по цене 6 490 рублей.