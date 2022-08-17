Представлена серия защищенных смартфонов Doogee S89

Компания Doogee выпустила защищенный смартфон Doogee S89, который предлагает аккумулятор емкостью 12000 мАч и RGB-подсветку на задней панели.

Смартфон Doogee S89 является улучшенной версией своего предшественника S88. Новинка имеет корпус толщиной 19,4 мм и вес 400 граммов. Doogee S89 Pro поставляться с быстрой зарядкой на 65 Вт. Серия смартфонов S89 оснащена чипсетом MediaTek Helio P90, при этом S89 Pro имеет базовую конфигурацию памяти 8 ГБ/256 ГБ, а S89 с базовой конфигурацией памяти 8 ГБ/128 ГБ. Оба устройства имеют рейтинги IP68 и IP69K, а также последние сертификаты MIL-STD-810H, что делает их водонепроницаемыми, пыленепроницаемыми и ударопрочными. Другие функции включают NFC, Android 12OS из коробки.

Защищенный смартфон получил тройную заднюю камеру с датчиками 64 МП + 20 МП + 8 МП, а S89 будет поставляться с 48 МП + 20 МП + 8 МП датчиками.

Серия смартфонов Doogee S89 поступит в продажу 22 августа на торговой площадке AliExpress.
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