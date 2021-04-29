Представлены 120-Гц мониторы Gigabyte Aorus 4K

Компания Gigabyte представила игровые мониторы Aorus 4K, которые ориентированы на использование с консолями нового поколения Sony PlayStation 5 и Microsoft XBox Series X. В серию вошли модели с диагональю 32, 43 и 48 дюймов. Новинки характеризуются максимальной кадровой частотой 144 Гц и временем отклика 0,5 мс, которого можно достичь с мощным графическим адаптером уровня GeForce RTX 30, 10-разрядным представлением цвета, 97% охватом цветовой палитры DCI-P3, стабилизатором прицеливания, эквалайзером чёрного и активным шумоподавлением. Цена и дата начала продаж мониторов пока не сообщаются.