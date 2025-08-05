Представлены 120-Гц мониторы ViewSonic ColorPro VP2456A и VP2756A-2K

Компания ViewSonic пополнила ассортимент профессиональных мониторов серией ColorPro VP56A, в которую вошли модели VP2456A и VP2756A-2K. Первая получила 24-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 1920:1080 пикселей, а вторая – IPS-матрицу с разрешением 2560:1440 точек. Обе новинки характеризуются кадровой частотой 120 Гц, заводской калибровкой с показателем Delta E<2, 100% покрытием цветовой палитры sRGB и сертификацией Pantone, обновленной утилитой ColorPro Sense для доступа к палитрам Pantone и автоматического определения цвета из загруженных изображений, 30 оптимизированными режимами отображения, защитой зрения Hardware Low Blue Light и Flicker-Free, двумя интерфейсами USB-C с поддержкой передачи данных и 90-Вт зарядкой, интерфейсами HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 и USB-A 3.2, а также подставкой с быстрым переводом в портретную ориентацию. Цены на мониторы пока не раскрываются.