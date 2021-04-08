Представлены 120-Гц телевизоры Samsung QX2

Компания Samsung представила ультратонкие телевизоры QX2, толщина которых без подставки составляет 27 мм. Серия включает 55, 65 и 75-дюймовые модели. Новинки характеризуются поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+, разрешением 3840:2160 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, технологией AMD FreeSync для более плавной картинки, производительной платформой, аудиосистемой мощностью 20 Вт, предустановленной операционной системой Tizen, модулями Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.2, четырьмя разъемами HDMI, двумя портами USB, сетевым Ethernet-портом и интеллектуальным голосовым ассистентом Bixby. Телевизоры появятся в продаже 14 апреля по цене в 1070, 1375 и 2290 долларов соответственно.